Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июня 2026 6:52

В Ростове Великом обновили въездные стелы

Благоустройство продолжается во всем округе
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Ростове Великом обновили стелы. ФОТО: администрация Ростовского округа

В Ростове Великом обновили стелы. ФОТО: администрация Ростовского округа

В Ростове Великом обновили въездные стелы, сообщили в администрации округа.

«Теперь гостей встречает обновленный герб Ростова Великого и теплая надпись «Добро пожаловать!». Убрали нечитаемую карту города и добавили главную цифру - 862 год основания Ростова Великого, - рассказал глава Андрей Шатский.

Работы по благоустройству округа продолжатся. В планах обновить памятник российско-киргизской дружбе. Нужно заменить облицовку и плитку по периметру, сделать дорожку от остановки.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен