В Ростове Великом обновили стелы. ФОТО: администрация Ростовского округа

В Ростове Великом обновили въездные стелы, сообщили в администрации округа.

«Теперь гостей встречает обновленный герб Ростова Великого и теплая надпись «Добро пожаловать!». Убрали нечитаемую карту города и добавили главную цифру - 862 год основания Ростова Великого, - рассказал глава Андрей Шатский.

Работы по благоустройству округа продолжатся. В планах обновить памятник российско-киргизской дружбе. Нужно заменить облицовку и плитку по периметру, сделать дорожку от остановки.

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