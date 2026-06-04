На проспекте Фрунзе в Ярославле не смогли разъехаться четыре машины

Люди, кажется, не пострадали. Фото: телеграм-канал Жесть Ярославль.

Авария сразу с четырьмя легковушками случилась, по словам очевидцев, в семь утра, когда многие едут на работу или во всяком случае собираются это сделать в ближайшее время.

Судя по видео, которое водители разместили в городских пабликах, такси столкнулось с другим автомобилем, задев третью машину, которая, в свою очередь, врезалась в четвертую. Люди, по всей вероятности, не пострадали, но автомобилям понадобится ремонт.

На проспекте образовался затор – в самый час пик.