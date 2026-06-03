Житель Ярославcкой области задержан за экстремизм

Виновнику грозит до пяти лет колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

УФСБ России по Ярославской области пресечена преступная деятельность 35-летнего жителя Рыбинска.

Мужчина оставил комментарий, содержащий призывы к совершению насильственных действий по мотивам национальной ненависти и вражды, в открытой группе ВКонтакте.

В ведомстве сообщили, что следственным отделом Управления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 «Публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием сети «Интернет»».

Виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Подозреваемый задержан при силовой поддержке сотрудников УМВД России по Ярославской области. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следственные действия продолжаются.