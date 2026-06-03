Ярославскую колонию посетил омбудсмен

Прием осужденных у омбудсмена. Фото: УФСИН РФ по Ярославской области

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин проверил, как содержат осужденных в ярославской ИК-1.

В сопровождении заместителя начальника УФСИН Сергея Карпова, начальника ИК-1 Александра Кацова ярославский омбудсмен провел прием осужденных по личным вопросам. Всем обратившимся предоставили консультации.

При подведении итогов Сергей Бабуркин дал ряд рекомендаций руководству учреждения по совершенствованию деятельности в сфере соблюдения прав и законных интересов осужденных.