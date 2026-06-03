Ярославец выращивал дома запрещенную зелень

"Агроному" и его клиентам грозит срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативники задержали в поселке Лесные Поляны подозреваемого в сбыте наркотического средства. Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление 31-летний мужчина при себе имел сверток с веществом растительного происхождения весом немногим менее 1 г.

Как выяснилось, запрещенку он купил у 30-летего знакомого. Дома у "продавца" рос целый сад наркотических растений: обнаружено и изъято 22 горшка с частями растений и 2 контейнера с веществом растительного происхождения. Весили растения 417 граммов.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228.1 УК РФ "Незаконный сбыт наркотических средств".