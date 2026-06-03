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НовостиОбщество3 июня 2026 14:26

В Ярославской области дорогу с «порталом в центр Земли» добивают большегрузы

Ямочный ремонт запланировали на лето
Георгий БРИНЧУК
Самосвалы разбивают дорогу. Фото: Народный фронт Ярославль.

Самосвалы разбивают дорогу. Фото: Народный фронт Ярославль.

Ранее мы писали про дорогу Окулово – Вощиково в Пошехонском округе, где в апреле там провалился асфальт и образовалась дыра. Тогда там разошлась водопропускная труба. Промоину быстро заделали. Но местные жители называют убийцами асфальта большегрузы.

По дорогам Окулово – Вощиково и Вощиково – Кардинское возят лес. Тяжёлая техника курсирует постоянно, а пост весогабаритного контроля на реке Ухра не работает.

Представители Народного фронта по просьбам селян обратились в профильное региональное министерство. Там пообещали возобновить работу поста, где вышло из строя оборудование. На лето запланирован ямочный ремонт.