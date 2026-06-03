Коммунальщики заплатили жителю Тутаева почти 200 тысяч за перелом

Деньги пострадавшему уже выплатили. Фото: УФССП РФ по Ярославской области

Горожанин упал по пути на работу и получил переломы лодыжки и малой берцовой кости. Пройдя длительное лечение, он более трех месяцев был полностью нетрудоспособным.

Поправившись, мужчина через суд взыскал с УК за отсутствие обработки тротуаров антигололедной смесью моральный вред, утраченный заработок, а также судебные расходы в размере 197 тыс рублей.

Организация возмещать вред здоровью не спешила, ссылаясь, что территория у дома была посыпана песком, доказательств падения нет. Но тутаевец смог выиграть дело в суде, предоставив видео происшествия.

Как только исполнительный документ поступил на исполнение судебный пристав направил постановление о возбуждении должнику. Незамедлительно были наложены аресты на расчетные счета, а организация предупреждена об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.

Меры оказались эффективными. Права взыскателя восстановлены в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.