Ярославский пенсионер от обиды на сына сжег его дом

Пожилого виновника ждет суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В декабре прошлого года 70-летний житель Мышкинского округа выпивал с сыном и друзьями в деревне Василисино. Между родственниками произошел конфликт, после которого отец ушел к себе домой, затем вернулся, поджег зажигалкой висящую на стене крыльца тряпку и скрылся.

Дом вместе со всем добром полностью сгорел. Ущерб превысил 600 тысяч рублей.

Виновник во всем признался и объяснил свои действия обидой на сына. На мужчину завели дело за умышленное уничтожение имущества путем поджога.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.