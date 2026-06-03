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НовостиОбщество3 июня 2026 12:30

Жительницу Рыбинска будут судить за смерть отца в ДТП

Женщина не справилась с управлением «Рено» и врезалась в другую иномарку
Полина ВАЧНАДЗЕ
Женщину-водителя из Рыбинска будут судить за смертельное ДТП.

Женщину-водителя из Рыбинска будут судить за смертельное ДТП.

Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

Рыбинская прокуратура направила в суд уголовное дело по ДТП, в котором погиб 87-летний мужчина. За рулем машины сидела его 61-летняя дочь.

В феврале этого года на дороге Шашково – Рыбинск обвиняемая не справилась с управлением «Рено», выехала на встречку и врезалась в «Ауди». От полученных травм пассажир «Рено», отец водителя, скончался на месте аварии. Его дочери предъявлено обвинение в нарушении ПДД, которые повлекли по неосторожности смерть человека.

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