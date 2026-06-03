В одном из округов Ярославской области уже запретили купаться

В Гаврилов-Ямском округе уже запретили купаться из-за грязной воды Которосли. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

1 июня в Ярославской области начался купальный сезон. Из-за прохладной погоды жители региона даже не успели его открыть, а в одном из округов уже опубликовали запрет на купание в Которосли.

Причина – неудовлетворительные результаты проверки качества воды, не соответствующие по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

«Администрацией округа принято решение о временном запрете купания на городских пляжах реки Которосль. Запрет будет действовать до получения положительных проб воды», - сказали в администрации Гаврилов-Ямского МО.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен