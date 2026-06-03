Электросамокатчик из Ярославля отсудил за ДТП более 800 тысяч рублей

Водитель электросамоката получил компенсацию за травмы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура помогла ярославцу через суд добиться компенсации за травмы, которые он получил в ДТП.

Авария произошла в сентябре 2024 года. Столкнулись электросамокат, которым управлял истец, и автомобиль центра спортивной подготовки, на котором по рабочим вопросам ехал сотрудник.

«Водитель самоката получил травмы, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью, стойкую утрату трудоспособности, а также значительные физические и нравственные страдания, связанные с необходимостью длительного лечения, невозможностью вести привычный образ жизни», - сказали в прокуратуре Ярославской области.

С центра спортивной подготовки в пользу пострадавшего взыскали более 800 тысяч рублей: компенсацию морального вреда – 800 тысяч, материального ущерба – 23 тысячи.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен