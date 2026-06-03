Семья из Ярославской области пострадала во время атаки на автобус в ДНР

В автобусе "Москва - Симферополь", который атаковал украинский дрон, ехала ярославская семья. ФОТО: Штаб обороны ДНР

В рейсовом автобусе «Москва – Симферополь», по которому ранним утром 3 июня ударил дрон ВСУ, находилась семья из Ярославской области. О состоянии пострадавших ярославцев на данный момент ничего не известно.

«Поступило трагическое известие от моего коллеги – главы ДНР Дениса Пушилина. В результате атаки ударного беспилотника по рейсовому автобусу Москва – Симферополь погибли семь человек, еще одиннадцать получили ранения. Среди пострадавших есть семья из Ярославской области», - сказал губернатор Михаил Евраев.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в этом теракте. Ярославской семье из резервного фонда правительства области будет оказана помощь.

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