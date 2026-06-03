Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 июня 2026 11:16

Семья из Ярославской области пострадала во время атаки на автобус в ДНР

Ранним утром 3 июня дрон ВСУ ударил по рейсовому автобусу
Полина ВАЧНАДЗЕ
В автобусе "Москва - Симферополь", который атаковал украинский дрон, ехала ярославская семья. ФОТО: Штаб обороны ДНР

В автобусе "Москва - Симферополь", который атаковал украинский дрон, ехала ярославская семья. ФОТО: Штаб обороны ДНР

В рейсовом автобусе «Москва – Симферополь», по которому ранним утром 3 июня ударил дрон ВСУ, находилась семья из Ярославской области. О состоянии пострадавших ярославцев на данный момент ничего не известно.

«Поступило трагическое известие от моего коллеги – главы ДНР Дениса Пушилина. В результате атаки ударного беспилотника по рейсовому автобусу Москва – Симферополь погибли семь человек, еще одиннадцать получили ранения. Среди пострадавших есть семья из Ярославской области», - сказал губернатор Михаил Евраев.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в этом теракте. Ярославской семье из резервного фонда правительства области будет оказана помощь.

‎Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Били по мирно спящим отпускникам, пострадал ребенок: что известно про удар ВСУ по автобусу в Енакиево ДНР 3 июня 2026

Восемь человек погибли после удара ВСУ по автобусу в Енакиево ДНР 3 июня 2026 (подробнее)