Ярославский ФК «Шинник» прошел лицензирование

Ярославский «Шинник» прошел лицензирование РФС. ФОТО: Ассоциация «ФК «Шинник»

Ярославский «Шинник» успешно прошел процедуру лицензирования Российского футбольного союза. Команда получила право на участие во Всероссийских соревнования Футбольной национальной лиги в сезоне 2026/2027 и в соревнованиях за Кубок России.

«Таким образом, признано полное соответствие подразделений клуба всем жестким нормам, предъявляемым в предстоящем сезоне к участникам турниров», - сказали в Ассоциации ФК «Шинник».

‎Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен