Узнаваемый бренд Ярославской области подключили к энергосетям

Село Вятское входит в Ассоциацию самых красивых деревень России и включено в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты филиала «Россети Центр» - «Ярэнерго» обеспечили электроэнергией новую туристическую инфраструктуру в селе Вятское. Объект получил 300 кВт мощности. Для электроснабжения нового комплекса энергетики построили участки кабельной и воздушной линий электропередачи напряжением 10 кВ.

Напомним, старинное село Вятское входит в Ассоциацию самых красивых деревень России и включено в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь расположено около 50 памятников истории и культуры, ради которых сюда ежегодно приезжают десятки тысяч туристов.