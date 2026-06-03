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НовостиОбщество3 июня 2026 9:25

Узнаваемый бренд Ярославской области подключили к энергосетям

Специалисты подключили к сетям туристический комплекс в селе Вятское Ярославской области
Алексей ИВАНОВ
Село Вятское входит в Ассоциацию самых красивых деревень России и включено в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Село Вятское входит в Ассоциацию самых красивых деревень России и включено в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты филиала «Россети Центр» - «Ярэнерго» обеспечили электроэнергией новую туристическую инфраструктуру в селе Вятское. Объект получил 300 кВт мощности. Для электроснабжения нового комплекса энергетики построили участки кабельной и воздушной линий электропередачи напряжением 10 кВ.

Напомним, старинное село Вятское входит в Ассоциацию самых красивых деревень России и включено в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь расположено около 50 памятников истории и культуры, ради которых сюда ежегодно приезжают десятки тысяч туристов.