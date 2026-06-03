В Заволжском районе Ярославля построят детский сад минимум на 160 мест

Новый детсад построят в Заволжском районе Ярославля. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

В рамках договора о комплексном развитии территории в Ярославле в районе улиц Шевелюха и Троицкая построят детский сад. Его будут посещать минимум 160 малышей.

- Проектную и рабочую документацию на дошкольное учреждение за свой счет должен подготовить инвестор, - сказали в мэрии Ярославля.

В новом квартале появится около 60 тысяч квадратных метров жилья. Часть квартир передадут в муниципальную собственность. Туда переедут ярославцы из ветхветхих и аварийных домов.

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