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НовостиОбщество3 июня 2026 9:06

В Заволжском районе Ярославля построят детский сад минимум на 160 мест

Строительство запланировано в Шевелюхе
Полина ВАЧНАДЗЕ
Новый детсад построят в Заволжском районе Ярославля.

Новый детсад построят в Заволжском районе Ярославля.

Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

В рамках договора о комплексном развитии территории в Ярославле в районе улиц Шевелюха и Троицкая построят детский сад. Его будут посещать минимум 160 малышей.

- Проектную и рабочую документацию на дошкольное учреждение за свой счет должен подготовить инвестор, - сказали в мэрии Ярославля.

В новом квартале появится около 60 тысяч квадратных метров жилья. Часть квартир передадут в муниципальную собственность. Туда переедут ярославцы из ветхветхих и аварийных домов.

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