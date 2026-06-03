Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июня 2026 7:36

Карантин по лейкозу коров ввели в Ярославской области

Эпизоотический очаг находится в личном подсобном хозяйстве Пошехонского округа
Полина ВАЧНАДЗЕ
Карантин по лейкозу крупного рогатого скота ввели в деревнях Ярославской области.

Карантин по лейкозу крупного рогатого скота ввели в деревнях Ярославской области.

Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Очаг лейкоза крупного рогатого скота выявили в личном подсобном хозяйстве деревни Шульгино Пошехонского округа. В перечень неблагополучных территорий вошли деревни Шульгино, Аркино, Новленское, Петрино, Плешкино, Торопово и Яковлевское. Карантин во всех этих населенный пунктах будет действовать до 27 января следующего года.

В зоне карантина установлен ряд ограничений, в том числе на посещение территории посторонними.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен