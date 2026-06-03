Карантин по лейкозу коров ввели в Ярославской области

Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП
Очаг лейкоза крупного рогатого скота выявили в личном подсобном хозяйстве деревни Шульгино Пошехонского округа. В перечень неблагополучных территорий вошли деревни Шульгино, Аркино, Новленское, Петрино, Плешкино, Торопово и Яковлевское. Карантин во всех этих населенный пунктах будет действовать до 27 января следующего года.
В зоне карантина установлен ряд ограничений, в том числе на посещение территории посторонними.
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