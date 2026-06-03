3 июня в Ярославле ожидается гроза с ветром до 17 метров в секунду

В Ярославской области ожидается гроза. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики предупредили жителей Ярославской области о грозе, которая ожидается 3 июня. При грозе западный ветер усилится до 12-17 метров в секунду.

«Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций. Не паркуйте машины рядом с ними. Водители, соблюдайте скоростной режим при неблагоприятных метеорологических условиях», - сказали в РС ЧС по Ярославской области.

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