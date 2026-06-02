Житель Ярославской области может лишиться заросшего участка

Тот самый лесок. Фото: управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Нарушения всплыли в октябре прошлого года при проверке участка в деревне Пищалино Некрасовского округа. Собственнику выдали предписание, обязав его очистить угодья от кустарника, деревьев и сорняков на основании разработанного проекта культуртехнической мелиорации.

Срок истек, однако от собственника не поступило никакой информации. А в мае выяснилось, что на участке вырос не только маленький лесок, но и борщевик, а сельскохозяйственная деятельность не ведется.

В межрегиональном управлении Россельхознадзора рассказали,, что в отношении собственника возбуждено административное производство, материалы будут переданы на рассмотрение в мировой суд.