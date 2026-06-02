В Ярославле воришка выбирал велосипед - словно в магазине

Мальчишка ушел вместе с украденным велосипедом. Фото: телеграм-канал Жесть Ярославль.

О краже написали в соцсетях владельцы транспорта и даже разместили видео: мальчишку, который позарился на их добро, запечатлели камеры. На кадрах видно, как мальчик заходит в подъезд и начинает выбирать себе двухколесного коня. Сначала его заинтересовал самокат, но после он забрал велосипед, аккуратно поставил самокат на место и преспокойно удалился.

- Как в магазине выбирал! – сетуют пострадавшие.

В полицию они пока не заявили, предположив, что мама школьника узнает своего ребенка и найдет способ вернуть технику.