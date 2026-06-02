Рецидивисты из Рыбинска попались на кражах со взломом в Вологде

Виновникам грозит солидный срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В дежурную часть полиции в мае обратились работники двух магазинов и стоматологии в Вологде. Кто-то взломал двери, проник в помещения и вынес в двух случаях деньги – около 40 тысяч в общей сложности – и девять банок икры, которые стоили 18 тысяч.

Полицейские задержали двух ранее судимых жителей Рыбинска. Они признались, что специально приехали в соседний регион для совершения краж. За день до преступлений они изучили объекты, а ночью воплотили план в жизнь.

На виновников, как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Вологодской области, завели дело по п. «б» ч. 2 ст.158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Им грозит до пяти лет лишения свободы.