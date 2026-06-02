В Ярославском округе починят дорогу и пустят по ней автобус

Сейчас дорога выглядит так. Фото: Правительство Ярославской области.

В областном правительстве сообщили, что решено привести в порядок дорогу из Игнатова в Шебунино в Ярославском округе протяженностью более 2,9 километра. Работы будут выполнены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Это позволит разгрузить существующие транспортные потоки, сократить время в пути для тысяч автомобилистов и повысить транспортную доступность целого ряда населенных пунктов.

Проектный институт завершает разработку сметной документации. Подрядчика выберут на торгах. Все работы завершатся в 2027 году. После окончания ремонта здесь будет запущен автобусный маршрут.