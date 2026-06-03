Жители Ярославской области стали брать больше ипотечных кредитов

В Ярославской области вырос спрос на ипотечные кредиты. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

В Ярославской области вырос спрос на ипотечные кредиты, сообщает региональное отделение Банка России.

В первом квартале 2026 года ярославцы взяли более 1700 жилищных займов на 6,2 миллиарда рублей: по сравнению с тем, что было год назад, количество сделок выросло на 39,7%, а сумма – на 55,3%. На данный момент жители область должны финансовым организациям 124,2 миллиарда рублей.

Средний размер кредита равен 3,5 миллионам, а средний срок ипотеки – 23,7 года. При этом средняя ставка выросла: если в январе ярославцы брали жилищные кредиты под 7,9%, то в феврале-марте – в среднем под 10,6%.

«Увеличение средней процентной ставки связано с тем, что в январе наблюдался повышенный спрос на льготную ипотеку перед ужесточением условий по программе «Семейная ипотека». В феврале и марте активизировались выдачи рыночной ипотеки. Спрос на нее может подпитываться ожиданиями по дальнейшему снижению ставок в экономике, что откроет возможность в обозримой перспективе рефинансировать выдаваемые сейчас кредиты по более низкой ставке», - говорит эксперт ярославского отделения Банка России Наталья Вахрушева.

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