Ярославская спортсменка собрала урожай наград на Х Российско-Китайских молодежных играх

Домой София привезет три медали. Фото: Правительство Ярославской области.

Ярославская спортсменка София Дубровина завоевала на международных соревнованиях по художественной гимнастике золото в командном зачете и две серебряные награды в упражнениях с мячом и булавами. Состязания по 12 видам спорта, в которых участвовали 300 спортсменов из двух стран, прошли в Калининградской области.

Успех наша гимнастка разделила с тренерской бригадой во главе с Любовью Усмановой.

В областном правительстве отметили, что в нашем регионе художественная гимнастика – один из самых популярных и успешных видов спорта. Ярославские тренеры подготовили 80 мастеров спорта России и четырех мастеров спорта международного класса. Шесть наших гимнасток в разные годы входили в состав сборной команды страны. Сегодня эти славные традиции продолжает София Дубровина, которая является членом основного состава сборной России по программе юниоров и достойно представляет Ярославскую область на крупнейших всероссийских и международных соревнованиях.