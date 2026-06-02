Благоустройство берега в Переславле-Залесском контролирует прокуратура

Ход работ контолирует прокуратура. Фото: Прокуратура Ярославской области..

Представители надзорного ведомства проверили ход благоустройства правого берега реки Трубеж от Сергиевского моста в направлении Богатого сада в Переславле-Залесском.

Срок исполнения контракта – июль текущего года. По условиям подрядчик должен сделать пешеходные дорожки, уличное освещение, установить малые архитектурные формы и построить пешеходный мост.

В ходе выезда исполняющий обязанности Переславского межрайонного прокурора Светлана Малышева проверила ход выполнения работ и обсудила его с представителем подрядчика.

Исполнение контракта в установленные сроки поставлено межрайонной прокуратурой на контроль.