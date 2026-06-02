Ярославец продал машину, чтобы подарить мошенникам больше пяти миллионов

Аферистов разыскивает полиция. Фото: Георгий БРИНЧУК.

66-летнему пенсионеру позвонил липовый председатель ТСЖ из «управляющей компании» и сообщил, что для установки домофона необходимо сообщить код. Мужчина назвал цифры, после чего ему позвонил «сотрудник правоохранительных органов». Последний известил ярославца о взломе личного кабинета с персональными данными попытке завладеть деньгами. Чтобы спасти накопления, следовало перевести их на «безопасный счет».

Пенсионер так и поступил, а потом по указке жуликов еще и продал машину, а все деньги, 5 миллионов 100 тысяч, вручил курьеру мошенников.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что возбуждено дело о мошенничестве.