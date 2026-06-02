Сотрудники Ярославского УФСБ поймали украинскую шпионку

Гражданку Украины осудили за шпионаж. ФОТО: УФСБ по Ярославской области

Сотрудники Ярославского управления ФСБ задержали украинскую шпионку, которая собирала сведения о железнодорожном объекте, чтобы потом совершить на нем теракт. Следствие и суд установили, что женщина получила задание от представителя спецслужб Украины. С ним она по собственной инициативе вышла на связь в мессенджере.

2-й Западный окружной военный суд признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен