Ярославские коксохиммонтажники отметили День химика

Химическая отрасль уверенно смотрит в будущее. ФОТО: Дарина ЛИЗУНКОВА

Накануне химиков поздравил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, отметив, что для Ярославской области, как и для всей страны, отрасль, всегда имела важное значение. И сегодня перед химиками стоят сложные задачи по импортозамещению, повышению экологичности производств и созданию безотходных технологий, а научную деятельность в этом направлении ведут и вузы области. Сейчас ярославцы вносят свой вклад в строительство объектов химической промышленности и производства удобрений. В частности, изготовлено и поставлено на российские промышленные объекты целый ряд высокотехнологичного оборудования.

Сергей Фуфаев, генеральный директор «Треста Коксохиммонтаж», считает, что необходимо двигаться от импортозамещения западных технологий и специалистов к полноценному внедрению отечественных разработок, в том числе в строительстве химических объектов:

- На изменение стратегий развития крупнейших производителей в химической и нефтехимической отрасли российским строителям химпрома постоянно приходится разрабатывать и внедрять собственные технологические решения. Так, был реализован проект на выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ по техническому перевооружению цеха химического производства с монтажом реактора дозревания. Проект реактора и его изготовление было выполнено отечественными специалистами. После чего он был поставлен на площадку строительства максимально укрупненными блоками общей массой 160 тонн, что позволило в кратчайшие сроки выполнить монтаж и выиграть время.

Добавим, что по информации областного правительства, сейчас в Ярославской области работает более 300 предприятий химической промышленности, а также производителей удобрений, на которых трудятся 14 тысяч человек.