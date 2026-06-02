Энергетики ко Дню защиты детей провели праздник для школьников

Увлекательное мероприятие по электробезопасности для школьников провели энергетики. ФОТО: пресс-служба ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»

Ко Дню защиты детей специалисты филиала «Россети Центр» — «Ярэнерго» организовали для ярославских школьников увлекательное мероприятие по электробезопасности. Праздник для 150 учащихся школы №83 прошел в кинотеатре Заволжского района. Вместо привычных лекций ребят ждал интерактив: игры, мультфильмы и полезные знания в доступной форме. Ведущий инженер Ростовского участка управления производственной безопасности и производственного контроля Игорь Мешков рассказал школьникам, почему электричество требует осторожности и как правильно вести себя рядом с энергообъектами.

Во время практической части дети смогли почувствовать себя настоящими энергетиками. Они примерили форму электромонтера, познакомились с рабочими инструментами и попробовали свои силы в оказании первой помощи на специальном манекене-тренажере. Все участники получили в подарок от энергетиков полезные сувениры, а главным сюрпризом для ребят стал премьерный показ нового мультфильма на большом экране.