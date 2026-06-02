Жительница Ярославля осталась без двух иномарок из-за долга в 675 тыс рублей

У 41-летней жительницы Ярославля за долг в 675 тысяч рублей арестовали автомобили «Санг Йонг» и «Ниссан». ФОТО: УФССП по Ярославской области

Приставы пытались другими способами заставить должницу вернуть деньги: арестовывали счета, выносили запреты на регистрационные действия с имуществом и на выезд за границу. Но на женщину это плохо действовало. Тогда ее иномарки объявили в розыск.

«Ниссан» приставы нашли во дворе – арестовали и отправили на спецстоянку. Как только должница об этом узнала, вместе с мужем сразу примчалась в управление.

«Она просила освободить машину из-под ареста, так как она является залоговым имуществом. Но вместо этого ей вручили требование о предоставлении второго автотранспорта к аресту, а также предоставления всех документов по залогу», - сказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Супруг, узнав о новых обстоятельствах, выскочил из отделения и попытался спрятать «Санг Йонг» в соседнем дворе. Но его передвижения отследили по камерам и автомобиль изъяли.

При получении информации по залоговому имуществу будет рассмотрен вопрос о передачи автотранспорта на торги. В случае неуплаты долга жительница города рискует стать пешеходом.

