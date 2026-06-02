Президент России наградил орденом худрука Волковского театра Валерия Кириллова

Валерия Кириллова наградили орденом "За заслуги в культуре и искусстве". ФОТО: канал Михаила Евравеа в МАКСе

Орденом «За заслуги в культуре и искусстве» награжден художественный руководитель театра имени Федора Волкова Валерий Кириллов. Указ подписал президент РФ.

Валерий Кириллов – театральный актер и режиссер, Народный артист России с 2014 года, с 2000-го – заслуженный артист России. Он окончил Ярославский театральный институт в 1989 году, за 37 лет сыграл более 80 ролей.

С 2022 года Валерий Кириллов возглавляет Волковский театр.

‎Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен