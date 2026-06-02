В Ярославской области от борщевика обработают около 4000 гектаров земли

В Ярославской области начался первый этап обработки земель от борщевика Сосновского. Работы пройдут во всех округах, предстоит привести в порядок почти четыре тысячи гектаров. Планируется совместить химическую обработку с механической.

Как сообщили в правительстве региона, за три года система дала результат: площадь зараженных опасным растением территорий снизилась на четыре процента. Очаги выявляют в том числе при помощи беспилотников (а еще БПЛА будут использовать для поиска пропавших людей).

