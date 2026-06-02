НовостиОбщество2 июня 2026 8:43

Для Рыбинска закупят троллейбусы с системой автономного хода

Полина ВАЧНАДЗЕ
Фото: Правительство Ярославской области.

Долгосрочный контракт на пассажирские перевозки троллейбусами будет заключен в Рыбинске. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Главным условием контракта станет обновление троллейбусного парка города – на линии должен выйти современный транспорт с системой автономного хода. Все троллейбусы оформят в едином стиле. В салонах установят кондиционеры, системы бесконтактной оплаты проезда, видеонаблюдение.

В августе в Ярославль поступят 32 новых троллейбуса на автономном ходу, а до конца года будут приобретены еще 14 машин.

