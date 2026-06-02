«Отрезаны от мира»: из-за ремонта улицы Марголина ярославцы остались без автобусов

Жители поселка Октябрьский жалуются на отсутствие автобусов.

Жители ярославского поселка Октябрьский опубликовали в местном паблике крик души.

«Уже почти месяц мы живем в условиях бесконечной стройки. Но последние две недели ситуация стала просто критической – нас фактически лишили транспортной доступности, - пишут ярославцы. – Из-за затянувшегося ремонта улицы Марголина автобусы №№4, 79 и 56 пустила в обход поселка по проспекту Фрунзе. Официально обещали, что ограничения продлятся до 31 мая. Сегодня уже 2 июня, но автобусов как не было, так и нет! Сроки сорваны, а люди брошены на произвол судьбы».

Автор поста рассказывает, что в поселке живет много детей, инвалидов и пожилых людей. Многим нужно регулярно посещать врачей, но, чтобы сесть на автобус, сначала нужно пройти довольно приличное расстояние до ближайшей остановки. При этом, по словам жителей Октябрьского, легковые и грузовые машины продолжают ездить по улице Марголина, ограничения ввели почему-то только для общественного транспорта.

«Уважаемая мэрия и департамент транспорта! До каких пор будет продолжаться это издевательство над людьми? Когда автобусы вернутся на маршрут? Сколько еще пожилые люди должны ходить километры пешком из-за несогласованности ваших работ?» - задают вопросы жители города, оставшиеся без транспорта. Но ответов на них пока не получили.

