В Переславле на Дне защиты детей раздавали просроченное мороженое

Мороженое, которым кормили детей на празднике в Переславле, оказалось просрочено на два дня. ФОТО: группа "Типичный Переславль Залесский" ВКонтакте

Неприятный инцидент омрачил празднование Дня защиты детей в Переславле-Залесском. Мороженое, которым бесплатно угощали малышей на Народной площади, оказалось просроченным на два дня. Внимательные переславцы увидели дату изготовления на дне упаковки и обратились за разъяснениями к главе:

«Уважаемый Дмитрий Николаевич Зяблицкий, вы уж как-то прокомментируйте эту ситуацию, ну или на крайний случай возьмите на свой личный контроль».

В администрации Переславля-Залесского подтвердили, что на празднике была выявлена одна коробка мороженого с истекшим сроком годности. Производителю сразу направили запрос.

«По информации производителя, при отгрузке кладовщик по ошибке выдал одну коробку с количеством мороженого из партии со сроком годности до 30 мая. Производитель заверяет, что мороженое безопасно. В настоящее время продукция из данной партии направлена на экспертизу для подтверждения ее качества и безопасности. Отдельно отмечаем, что мороженое с аналогичным составом в настоящее время сертифицируется со сроком годности 1,5 года. Ситуация находится на контроле», - ответили в администрации.

‎Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен