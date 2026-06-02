БПЛА помогут искать людей, пропавших в Ярославской области

В Ярославской области пропавших людей будут искать при помощи дронов. Фото: Правительство Ярославской области.

В Ярославской области пропавших людей будут искать при помощи беспилотников. На аэродроме Левцово в рамках проекта "Поиск без границ" прошли учения, в которых приняли участие сотрудники "ЯрСпаса". Эта организация много лет занимается поиском пропавших детей и взрослых.

Как сообщили в правительстве, использование БПЛА поможет сократить время поиска людей, которые потерялись в труднодоступных местах, на 25-40%. По словам специалистов, за один вылет можно "просмотреть" до 500 гектаров. Кроме того, будет минимизирован риск, которому подвергаются волонтеры, работая в опасных зонах.

Во время учений применялись тепловизоры, позволяющие идентифицировать человека независимо от того, во что он одет и какая на улице погода.

"Зачастую на поиске приходится отрабатывать большие территории, не всегда легко проходимые. Возможность осмотреть такие участки с высоты позволит сэкономить время и силы волонтеров", – сказал руководитель ЯРОО "ЯрСпас" Алексей Чернышев.

На данный момент подготовлены 10 волонтеров – операторов БПЛА. Уже запланирована покупка более совершенных дронов и внедрение программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта для автоматического анализа снимков с воздуха.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен