В Ярославле официально начался купальный сезон

В Ярославле с 1 июня начался купальный сезон. По данным Центра гражданской защиты, в городе работают три официальных пляжа: в Норском, в Тверицах и в парке Подзеленье. Специалисты почистило дно водоемов, установили буйки.
Погода пока не дает ярославцам действительно открыть купальный сезон. Несмотря на то, что к субботу воздух, по прогнозам синоптиков, прогреется до +24, спасатели не рекомендуют заходить в воду пока ее температура не повысится до +17 градусов.
Также специалисты Центра гражданской защиты напомнили о правилах, которые помогут избежать несчастных случаев на воде:
- купаться можно только в специально оборудованных местах,
- нельзя заплывать за буйки,
- нельзя нырять в незнакомых местах, там могут быть коряги или камни,
- запрещено играть в грубые игры в воде: толкать других людей, захватывать и топить друг друга,
- не рекомендовано находиться в воде более 15 минут, чтобы не было переохлаждения,
- после приема пищи нужно подождать 1,5-2 часа и только потом идти плавать,
- избегайте купания сразу после физической нагрузки; восстановите дыхание и сердцебиение,
- используйте головной убор во время пребывания на солнце.
