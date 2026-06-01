В Ярославле официально начался купальный сезон

Купальный сезон начался в Ярославле, но вода еще не прогрелась до "нужной" температуры.

В Ярославле с 1 июня начался купальный сезон. По данным Центра гражданской защиты, в городе работают три официальных пляжа: в Норском, в Тверицах и в парке Подзеленье. Специалисты почистило дно водоемов, установили буйки.

Погода пока не дает ярославцам действительно открыть купальный сезон. Несмотря на то, что к субботу воздух, по прогнозам синоптиков, прогреется до +24, спасатели не рекомендуют заходить в воду пока ее температура не повысится до +17 градусов.

Также специалисты Центра гражданской защиты напомнили о правилах, которые помогут избежать несчастных случаев на воде:

- купаться можно только в специально оборудованных местах,

- нельзя заплывать за буйки,

- нельзя нырять в незнакомых местах, там могут быть коряги или камни,

- запрещено играть в грубые игры в воде: толкать других людей, захватывать и топить друг друга,

- не рекомендовано находиться в воде более 15 минут, чтобы не было переохлаждения,

- после приема пищи нужно подождать 1,5-2 часа и только потом идти плавать,

- избегайте купания сразу после физической нагрузки; восстановите дыхание и сердцебиение,

- используйте головной убор во время пребывания на солнце.

