Выбирать улицу в честь Локомотива ярославцы начнут уже послезавтра

В областном правительстве сообщили, что с 3 июня начнется сбор предложений по выбору улицы, проспекта, сквера или площади Ярославля, которые будут названы в честь «Локомотива».

На первом этапе, который продлится до 22 июня, будет организован сбор предложений. Каждый житель региона сможет отправить свой вариант через платформу обратной связи и Госуслуги в мессенджере «Макс». Если человек зарегистрирован на обеих платформах, он сможет оставить по одному предложению на каждой.

После этого сформируют полный перечень поступивших предложений, а десять вариантов, набравших наибольшую поддержку жителей, выставят на итоговое голосование. Второй этап пройдет с 1 по 15 июля. Итоги подведут на чествовании команды в августе.

Напомним, идея назвать локацию в честь любимой хоккейной команды появилась после того, как «Локомотив» второй год подряд стал чемпионом КХЛ и обладателем Кубка Гагарина.