Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2026 13:35

Выбирать улицу в честь Локомотива ярославцы начнут уже послезавтра

А может, это будет парк или сквер
Георгий БРИНЧУК
Болельщики подержали идею назвать улицу в честь "Локо".

Болельщики подержали идею назвать улицу в честь "Локо".

Фото: Правительство Ярославской области.

В областном правительстве сообщили, что с 3 июня начнется сбор предложений по выбору улицы, проспекта, сквера или площади Ярославля, которые будут названы в честь «Локомотива».

На первом этапе, который продлится до 22 июня, будет организован сбор предложений. Каждый житель региона сможет отправить свой вариант через платформу обратной связи и Госуслуги в мессенджере «Макс». Если человек зарегистрирован на обеих платформах, он сможет оставить по одному предложению на каждой.

После этого сформируют полный перечень поступивших предложений, а десять вариантов, набравших наибольшую поддержку жителей, выставят на итоговое голосование. Второй этап пройдет с 1 по 15 июля. Итоги подведут на чествовании команды в августе.

Напомним, идея назвать локацию в честь любимой хоккейной команды появилась после того, как «Локомотив» второй год подряд стал чемпионом КХЛ и обладателем Кубка Гагарина.