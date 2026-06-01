В Ярославле выбрали лучших энергетиков города и района

В День города Ярославля наградили лучших энергетиков. ФОТО: пресс-служба ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»

По итогам финального этапа звание «Лучший работник города» получили энергетики Владимир Карулин и Юрий Ераулин. Их имена занесены на городскую Доску почета рядом со стелой «Город трудовой доблести».

Конкурс проводится ежегодно с 2003 года и стал доброй традицией чествования профессионалов, которые своим трудом вносят вклад в развитие Ярославля. Помимо лидеров городского этапа, высоких наград удостоены еще пять сотрудников, ставших победителями районного этапа конкурса. Звание «Лучший работник района» получили Владимир Иванков, Ольга Серикова, Сергей Воробьев, Денис Бубнов и Евгений Никоноров.

Все победители посвятили отрасли многие годы, проявили себя грамотными специалистами, ответственными сотрудниками и надежными коллегами. Их ежедневный труд обеспечивает стабильную работу электросетевого комплекса и комфорт жителей города.

- Главное богатство любой организации - это люди, их профессионализм и преданность делу. Искренне поздравляю наших коллег с заслуженным признанием! Пусть эта награда станет еще одной важной страницей в их профессиональной истории и вдохновит на новые достижения! - поздравил и.о. директора «Ярэнерго» Владимир Плещев.