На благотворительную книжную ярмарку в Ярославль приедет автор темного фэнтези

Новая книжная ярмарка в поддержку животных пройдет в Ярославле.

В воскресенье, 7 июня в Ярославле пройдет благотворительная книжная ярмарка "Читай в поддержку животных". Все деньги, вырученные с продажи книг, раритетных открыток и пластинок пойдут тутаевскому приюту для собак "Право на жизнь".

В этот раз организаторы подготовили сюрприз любителям темного фэнтези. На ярмарку приедет автор, работающий в этом жанре - Рита Хоффман:

"Во время встречи можно будет задать вопросы автору, сделать совместное фото. Приносите свои экземпляры книг, которые написаны Ритой, вам обязательно их подпишут. Встреча читателей с писателем пройдет с 12:00 до 13:30".

Студенческий кукольный театр "Балаганчик - сказки на ладошке" покажет два трогательных спектакля - "Сказку о рыбаке и рыбке" и "Ворона и лисица". После этого пройдут сказочная викторина и мастер-классы "Волшебные руки: искусство управления перчаточными куклами" и "Оригами для самых маленьких: моя собачка". На активности гостей ждут с 11:00 до 12:00.

Акция в поддержку животных состоится в ТРЦ "Рио" на Тутаевском шоссе с 10 утра до 17:00.

