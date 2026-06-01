Авиалесоохрана сообщила о высоких рисках лесных пожаров в Ярославской области

В июне есть опасность пожаров в лесах севера Ярославской области. ФОТО: ФБУ "Авиалесоохрана"

Федеральная Авиалесоохрана опубликовала предварительный прогноз пожарной опасности в лесах страны на июнь 2026 года. Он разработан на основе данных, которые предоставила служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации ведомства, лесные пожары могут возникнуть на севере Ярославской области. В зоне риска Пошехонский, Первомайский, Рыбинский, Мышкинский, Некоузский и Брейтовский районы. Соседям также стоит подготовиться. В Костромской области пожарная опасность прогнозируется на территории Кадыйского и Макарьевского районов, а в Ивановской - на территории Юрьевецкого и Пучежского районов.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен