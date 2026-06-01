В Ярославле 12 кафе доставляли еду из мяса, на которое не было документов

В 12 ярославских кафе, которые занимались доставкой готовых блюд, сотрудники Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям нашли серьезные нарушения. В этих заведениях еду готовили из мяса, на которое не были оформлены ветеринарные сопроводительные документы.

"Таким образом, не представляется возможным установить сырье, используемое для приготовления готовой пищевой продукции", - сказали в Управлении.

Для примера привели кафе, в котором готовят гирос, шаурму, шашлык и люля-кебаб.

"Согласно компоненту "Цербер" ФГИС "ВетИС" установлено, что данный индивидуальный предприниматель не зарегистрирован как предприятие общественного питания по конкретному адресу и отсутствует в реестре хозяйствующих субъектов. Следовательно, он получает подконтрольную мясную продукцию, которую использует для приготовления пищи людям, без ветеринарных сопроводительных документов. Отсутствие прослеживаемости продукции животного происхождения представляет потенциальную угрозу здоровью потребителей", - сообщили в ведомстве.

Предприятиям общепита выдали предостережения.

