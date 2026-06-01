НовостиОбщество1 июня 2026 10:01

В Рыбинске изменили маршруты автобуса и троллейбуса из-за ремонта на сетях

Новые схемы будут действовать до 15 часов 3 июня
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Рыбинске до 3 июня изменили маршруты автобус и троллейбуса.

Фото: Правительство Ярославской области.

Из-за аварийных работ на сетях "Яроблводоканала" в Рыбинске изменили схемы движения автобуса №7 и троллейбуса №6. Движение закрыто по улице Волочаевской на участке от улицы Гагарина до улицы Пархинской. Поэтому до 15 часов 3 июня автобус №7 "Троллейбусный парк - Мариевка" в прямом направлении будет ходить по улице Гагарина, проспекту Генерала Батова, улицам Полиграфской, Волочаевской, Юбилейной и далее по своему маршруту. На измененном участке действуют все остановочные пункты по пути следования.

До 15:00 среды троллейбус №6 "Троллейбусный парк - Призма" будет ездить следующим образом:

- четыре троллейбуса с автономным ходом - по улицам Максима Горького, проспекту Генерала Батова, Полиграфской, Волочаевской и далее по своему маршруту;

- девять троллейбусов без автономного хода - по улицам Максима Горького до временной остановки "Улица Максима Горького" в обратную сторону от остановки "Улица Максима Горького". На измененном участке действуют все остановочные пункты по пути следования.

