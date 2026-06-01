Из Ярославля в Санкт-Петербург на вертолете санавиации доставили 13-летнего мальчика

В Санкт-Петербург из Ярославля на вертолете отправили юного пациента.

В воскресенье, 31 мая, из больницы Ярославля в Санкт-Петербург на вертолете санитарной авиации был эвакуирован 13-летний мальчик.

В апреле этого года у юного пациента обнаружили патологический очаг бедренной кости, а в конце мая подросток сломал ногу именно в этом месте. Ему потребовалось особое оперативное вмешательство - удаление патологического очага и внеочаговый остеосинтез для фиксации перелома на период восстановления.

"Несмотря на опыт специалистов Областной детской больницы Ярославля в проведении подобных операций, данная патология встречается редко и требует специализированного послеоперационного ведения. Поэтому было принято решение направить ребёнка в федеральный центр для дальнейшего лечения и наблюдения", - сказали в ГБЗУ ЯО "Станция скорой медицинской помощи".

На вертолете в сопровождении специалистов мальчика доставили в Северную столицу. Это был десятый вылет санавиации в этом году.

