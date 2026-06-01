Ярославцы вошли в ТОП-5 на Международном инженерном чемпионате

Ярославские энергетики на Международном инженерном чемпионате представили свои технические решения. ФОТО: пресс-служба ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"

В Москве подведены итоги финала Международного инженерного чемпионата CASE-IN-2026, где команда филиала «Россети Центр» — «Ярэнерго» заняла 4 место, сообщили в пресс-службе.

В финале соревнований приняли участие инженерные команды крупнейших отраслевых компаний из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Россию представляли победители чемпионата прошлого года: команды из Ярославля и Москвы. Специалисты представили экспертам решения кейса по теме «Технологии будущего»: инновационные подходы к управлению жизненным циклом инженерных и промышленных проектов, имеющие перспективы на последующую интеграцию на пространстве СНГ. Ярославские энергетики разработали и представили экспертной комиссии технические решения, применимые в электросетевом комплексе. Жюри высоко оценило техническую проработку, детальное изучение сути кейса и качественное выполнение задания.

Напомним, Международный инженерный чемпионат CASE-IN — система соревнований по решению инженерных кейсов. Проект входит в платформу «Россия — страна возможностей» и направлен на выявление и поддержку наиболее перспективных молодых специалистов топливно-энергетического комплекса.