В Ярославской области подвели итоги предварительного голосования

Валентина Терешкова получила более 47 тысяч голосов ярославцев в праймериз. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ярославское отделение партии "Единая Россия подвела итоги предварительного голосования. В нем приняли участие 117,7 тысяч жителей региона - 11,9% от общего числа избирателей.

Лидирует в отборе кандидатов на выборы в Государственную Думу действующий депутат, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, которая участвовала в праймериз по общему списку. Она набрала 47 7745 голосов.

По одномандатному избирательному округу №193 победил Владимир Пахарев с 21 868 голосами, по одномандатному избирательному округу №194 - Артем Молчанов.

Окончательные результаты будут подведены 1 июня на региональном оргкомитете. Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен