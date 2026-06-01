НовостиЗдоровье1 июня 2026 7:02

В Ярославской области летом 2026 года продолжится акция "Шаг к здоровью"

В правительстве рассказали, где узнать даты проведения
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Ярославской области началась акция "Шаг к здоровью".

Фото: Правительство Ярославской области.

Летом этого года в муниципальных образованиях Ярославской области вновь будет проходить акция "Шаг к здоровью." Стартовала она в День города Ярославля 30 мая.

"За пять лет участниками проекта стали более 60 тысяч человек. В прошлом году мобильные пункты посетили около 16 тысяч жителей региона", - сказал губернатор Михаил Евраев.

Чтобы пройти обследование не нужно предварительно записываться на прием. Графики работы площадок будут публиковать на официальных ресурсах медицинских организаций. Брендированные площадки разместят в наиболее оживленных местах, например, в торговых центрах и общественных территориях.

