В Переславле-Залесском прошел третий этап забегов «Бегом по Золотому кольцу»

В мероприятии участвовали около трех тысяч человек из 53 регионов России.

Марафонцы преодолели дистанцию 42,2 километра на территории национального парка «Плещеево озеро». Первым среди мужчин стал Валерий Лукин, среди женщин – Александра Любалина.

На полумарафоне лучшие результаты показали Александр Якутилов и Екатерина Жукова, а на дистанции 10 километров победу одержали Анатолий Глазков и Евгения Индина.

Следующий старт серии состоится 12 июня в Костроме.