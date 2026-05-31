На Ярославскую область идут ураган с грозой

Метеорологи предупредили, что в ближайшие часы в регионе начнутся грозы с ливнями, а ветер усилится до 17 метров в секунду.

Из дома, конечно, лучше не выходить. Стоит заранее забрать с балконов белье и другие вещи, которые может унести ветром.

Если вам все же пришлось выйти на улицу, держитесь подальше от деревьев и металлических конструкций: во-первых, потому что в них может ударить молния, а во-вторых, потому, что все это может на вас упасть. Не стоит также парковать в таких опасных местах машины

Непогода, скорее всего, сохранится до конца дня.