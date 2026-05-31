В ярославских дворах заплутал желтый автобус

Автобус припаркован во дворах. Фото: телеграм-канал Жесть Ярославль.

Жильцы утром 31 мая обратили внимание на общественный транспорт под окнами жилых домов и предположили, что автобус находится у водителя на домашнем хранении.

По словам очевидцев, машина для перевозки пассажиров уже не первый день паркуется в районе улицы Светлой.

На самом деле не исключено, что шофер просто заскочил домой перекусить. Утренние смены начинаются рано, а в половине девятого утра, возможно, как раз перерыв. А разницы, где именно позавтракает водитель – купив что-то в ближайшем супермаркете или угостившись домашней едой, в общем, нет.