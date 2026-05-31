Житель Рыбинска подарил жуликам почти 400 тысяч рублей при покупке квадроцикла

Покупатель потерял почти 400 тысяч. Фото: Георгий БРИНЧУК.

42-летний горожанин нашел на одном из сайтов объявление о продаже квадроцикла. Переписка с продавцом велась в мессенджере. Стороны договорились, что товар будет отправлен транспортной компанией. Торговец отправил покупателю документы о передаче квадроцикла на склад, а также фотографии упакованного товара.

Мужчина поверил и перевел 387 тысяч рублей несколькими транзакциями на разные банковские счета.

Через некоторое время мужчина зашел на сайт транспортной компании: номер заказа существовал, однако его статус отображался как «готовится к отправке». Продавец заверил его, что товар уже отправлен. Однако при непосредственном обращении в транспортную компанию потерпевшему пояснили: товар на склад не поступал и не отправлялся. А продавец перестал выходить на связь.

В региональном УМВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Примерно в это же время, как сообщил наш источник в костромской полиции, аналогичный случай произошел в соседнем регионе. Там пенсионер заплатил чуть больше 400 тысяч рублей, причем заявка на отправку в той же транспортной компании также была оформлена, но товар так и не доставили.